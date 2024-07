NAPOLI. Arenella: viene sorpreso con la droga e aggredisce gli agenti. La Polizia di Stato trae in arresto un 17enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Medaglie D’oro, hanno notato stazionare vicino ad uno scooter un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish del peso di circa 5 grammi, di un involucro contenente marijuana e di 30 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato lo scooter in uso al giovane ma, in quei frangenti, il predetto, dopo aver prelevato una shopper dal poggiapiedi del motoveicolo, l’ha scagliata contro gli operatori nel tentativo di darsi alla fuga finché, dopo una colluttazione, non è stato bloccato; inoltre, nella shopper è stata rinvenuta un’ulteriore busta contenente 57 grammi circa di marijuana.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 17enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.