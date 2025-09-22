CAMPOSANO. Quinta Nera celebra il compleanno del Direttore Artistico Alfredo Lace

Camposano – Oggi l’associazione teatrale Quinta Nera dedica un pensiero speciale al proprio Direttore Artistico, Alfredo Lace, in occasione del suo compleanno.

Figura centrale per la crescita e l’identità della compagnia, Lace è riconosciuto da tutti i membri dell’associazione come una guida preziosa. Grazie alla sua lunga esperienza nel teatro, alla sua passione e alle sue competenze artistiche, Quinta Nera continua a svilupparsi e a conquistare sempre più pubblico, portando i propri spettacoli e i propri eventi culturali non solo sul territorio locale, ma anche verso un riconoscimento sempre più ampio a livello nazionale.

«La sua visione e la sua dedizione – sottolineano i membri dell’associazione – sono fonte di ispirazione per tutti noi, contribuendo a far vivere e diffondere la cultura in tutte le sue forme».

Con questo messaggio di affetto e stima, Quinta Nera augura al suo Direttore Artistico un compleanno speciale:

“Buon compleanno, Alfredo Lace!”