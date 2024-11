Camilla Vario: il nuovo talento emergente della Regione Campania al “Rumore BIM Festival”

Si è conclusa con un finale emozionante l’edizione 2024 del “Rumore Bim Festival”, la kermesse artistica dedicata alla maestosa e iconica Raffaella Carrà. Un evento che ha visto la partecipazione di tremila artisti in gara, ideato e diretto dal patron Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni. Con ben 120 tappe tra Italia, Spagna, Croazia, Slovenia, Albania e Macedonia del Nord, il contest ha attraversato l’Europa, alzando ulteriormente il livello di competizione per questa terza edizione.

Le discipline in gara – canto, ballo, danza e altre arti – sono state suddivise in categorie e valutate da una giuria di altissimo profilo tecnico e professionale. Il festival rappresenta un palcoscenico fondamentale per la valorizzazione dei giovani talenti, offrendo loro una preziosa opportunità nel panorama artistico e dello spettacolo.

Tra i protagonisti dell’edizione 2024, la piccola Camilla Vario, una talentuosa cantante di 9 anni originaria di Cicciano, ha conquistato il primo posto nella sua categoria. Seguita dalla maestra Fiorella Boccucci – pianista, organista e cantante – Camilla ha raggiunto questo prestigioso traguardo grazie alla dedizione e all’impegno che ha profuso negli studi musicali.

Camilla ha emozionato il pubblico e la giuria con una toccante interpretazione del celebre brano “Historia de un amor”, distinguendosi per il suo talento e superando brillantemente tutte le fasi del concorso. La sua esibizione è stata vibrante e autentica, capace di toccare le corde più profonde del cuore degli spettatori, tanto da lasciare un segno indelebile.

Questo trionfo rappresenta un capitolo importante nel percorso musicale di Camilla, confermandola come una delle giovani promesse più interessanti della sua categoria. L’impegno, la passione e la dedizione che caratterizzano questa giovane artista riflettono anche il prezioso contributo della maestra Boccucci, che l’ha guidata e perfezionata con professionalità.

Un ruolo determinante nell’organizzazione della partecipazione dei talenti campani è stato svolto dall’architetto Emma Malinconico della Service Kreativ, referente per Campania, Puglia e Basilicata. Grazie alla sua professionalità, la dottoressa Malinconico ha saputo offrire visibilità e opportunità a numerosi giovani talenti locali. Camilla ha saputo distinguersi non solo per le sue doti canore, ma anche per la versatilità nell’interpretazione di brani in diverse lingue – inglese, francese, spagnolo e italiano.

Le audizioni preliminari si sono svolte ad Aversa, nella splendida cornice del teatro “Cimarosa”, sotto la supervisione della dottoressa Malinconico, che ha curato ogni dettaglio dell’organizzazione. Tra le personalità intervenute all’evento, si segnalano Leonardo Massa (Vicepresidente Sud Europa di MSC Crociere), il celebre ballerino Samuel Peron, Alessia Bar.

Prof. Michele Vario