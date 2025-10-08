CALITRI- Salute e sicurezza nei lavori forestali, la comunità Montana citata da Inail come best practice nazionale per la formazione dei lavoratori

Il 29 settembre scorso la Direzione territoriale Inail di Avellino e l’Ente montano hanno consolidato il percorso formativo del personale impiegato nell’antincendio boschivo, per consentire l’integrazione dei 32 lavoratori nelle squadre della forestazione.

Il presidente Delli Gatti: “Per noi la formazione sulla sicurezza non è solo un obbligo di legge, ma l’impalcatura che sostiene le nostre attività.”

Calitri – Salute e sicurezza nei lavori forestali: la Comunità Montana Alta Irpinia ha spalancato le porte alla Direzione territoriale Inail di Avellino per la seconda edizione dell’incontro rivolto ai lavoratori impegnati presso l’Ente montano del territorio. Calitri ha ottenuto la ribalta nazionale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per le best practice adottate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Un tema particolarmente caro all’Ufficio di presidenza che, con l’appuntamento del 29 settembre scorso, consolida un percorso di valorizzazione di tutti i lavoratori impiegati. A condurre il corso di formazione – in presenza – presso l’auditorium di corso Europa, due professionisti qualificati dell’Inail, un consulente esterno e il direttore tecnico dell’Ente montano, tra gli altri.

Il progetto ha finora coinvolto cento lavoratori su scala nazionale e la giunta guidata da Amado Delli Gatti ha individuato 32 operatori dell’antincendio boschivo come destinatari dell’aggiornamento delle competenze professionali. Un’attività che non è passata inosservata alla sede centrale Inail, che oggi cita il caso altirpino come esempio per tutti gli enti montani e i consorzi che gestiscono le aree forestali.

“La politica della nostra Comunità Montana è da sempre legata in modo forte alla salute e alla tutela dei lavoratori, attraverso le figure istituzionalmente preposte – afferma il presidente Delli Gatti –. Da sempre abbiamo collaborazioni con Inail e Asl per la formazione, che riteniamo prioritaria per le nostre attività, non solo per aggiornare le competenze dei lavoratori, ma soprattutto per consegnare ai nuovi dipendenti tutte le conoscenze necessarie a svolgere al meglio il proprio ruolo. Nel solco della formazione continua, continuiamo a tenere alta l’attenzione sulle nuove attività che sono state messe in campo e sui rischi ad esse correlati.”

Un investimento sulla corretta formazione è la migliore tutela che l’Ente possa adottare, nell’interesse prioritario della sicurezza dei lavoratori e per il buon esito delle operazioni condotte sul campo. “Per questo scommettiamo su formatori altamente qualificati, scegliamo i nostri DPI – Dispositivi di Protezione Individuale – al top di gamma e rinnoviamo il parco attrezzature per avere una strumentazione sempre più leggera, ergonomica e quindi sicura” continua Delli Gatti.

Il personale impegnato nell’antincendio boschivo darà supporto alle squadre della forestazione e, prima di arrivare sui cantieri, vengono istruiti i lavoratori provenienti dai 16 comuni della Comunità Montana “Alta Irpinia”.

La giornata del 29 settembre scorso ha visto la partecipazione attiva, tra gli altri, di Gianni Farese, consulente per la sicurezza dell’Ente montano; l’ingegnere Carmine Piccolo, direttore dell’Inail – Unità Operativa Certificazione, Verifiche e Ricerca; Renata Di Leo, formatrice Inail; Gaetano Castellano, direttore tecnico della Comunità Montana; e due dirigenti della Comunità Montana “Partenio”, Attilio Parrella e Domenico Combatti.

Gli argomenti del corso hanno riguardato la gestione del rischio – riconosciuto come particolarmente alto per questa categoria professionale – l’opportunità di una pianificazione attenta dei lavori e un’adeguata informazione di tutti gli operatori. Gli addetti ai lavori hanno fatto il punto su una corretta attività di prevenzione nel lavoro forestale e sugli obblighi del datore di lavoro e dei soggetti preposti, al fine di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori.

Al termine del corso sono stati rilasciati attestati formativi, che certificano la formazione erogata in materia di sicurezza.

Il corso di formazione appena concluso rappresenta un ulteriore tassello della mission progettuale inaugurata dalla Comunità Montana, che ha già proiettato l’Ente verso un nuovo corso e una stagione di rilancio delle attività.

In questa direzione si procede in via prioritaria al rafforzamento della forza lavoro con la stabilizzazione contrattuale, all’apertura del welfare aziendale e al miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.