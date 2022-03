Calcio, Taranto-Avellino. Gautieri: “Partita importante su un campo difficile, complimenti ai ragazzi”.

di Lucio Ianniciello

Vittoria importante dei lupi a Taranto, si rialzano dopo la sconfitta interna col Palermo. Così mister Gautieri sulla gara dello “Iacovone”: “Partita importante su un campo difficile, non si poteva giocare palla a terra perché la palla non rimbalzava bene. Ci abbiamo messo qualità per 55-60′, poi c’è stata anche sofferenza, abbiamo stretto i denti, ci siamo comportati da branco. Loro lottano per non retrocedere, non era facile. Complimenti ai ragazzi che hanno dato il massimo fino alla fine”.

Un gol di Bove è bastato per vincere, altre occasioni ce ne sono state per i lupi: “Tante volte siamo arrivati nei 16 metri, con Plescia, Kragl, Rizzo, bisogna essere cattivi. Nel secondo tempo abbiamo avuto altre 2-3 occasioni. Si deve velocizzare il gioco ed essere lucidi nell’ultimo passaggio”.

Su alcuni singoli, chi c’era e ha stretto i denti e chi non c’era: “Matera ha avuto un problema fisico, dobbiamo recuperarlo per la prossima gara. Carriero non si tira mai indietro, come tutto il gruppo. Anche in non perfette condizioni si sente la sua presenza”.

Ha esordito il Primavera Mocanu, subentrato nei minuti finali: “Si stanno allenando con noi da tanto tempo viste le assenze. I giovani si devono sentire pronti, contro il Palermo volevo mettere Tarcinale ma l’espulsione di Tito non me lo ha consentito. Ci possono stare, c’è una grande crescita. È merito di chi si occupa del settore giovanile, se c’è bisogno il ragazzo entra. Mocanu ci ha dato una grossa mano”.

