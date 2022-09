Calcio Serie C, 3a Giornata. Avellino battuto pure a Monopoli (2-1), per Taurino situazione difficile.

di Redazione sportiva

L’Avellino cade pure a Monopoli, i gabbiani la spuntano per 2-1. Solo un punto in tre gare, situazione già difficile per mister Taurino.

I lupi partono bene ma all’11’ i pugliesi passano con Starita che, servito da Rolando, di testa inchioda Marcone. Non scatta la molla della reazione per i ragazzi di Taurino, anzi sono disorientati e subiscono il raddoppio ad opera di Montini. Errore di Marcone in questa occasione, favorisce Vassallo sbagliando in disimpegno, dall’assist del giocatore del Monopoli la conseguente marcatura. È il 25′. La squadra di Laterza sfiora anche il tris, Avellino non pervenuto.

Nella ripresa dentro Russo e Franco per Micovschi e Guadagni. Ci vuole l’iniziativa del singolo affinché i biancoverdi si facciano notare, Casarini al 67′ con un gran tiro fa tremare la traversa. Il Monopoli non accelera più, si accontenta del doppio vantaggio. Il solito Casarini all’83’ accorcia, lo assiste Rizzo e con un destro uccella Vettorel. Non succede più nulla, lupi costretti a fare risultato domenica contro il Messina al Partenio Lombardi.