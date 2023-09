Calcio Serie C, 2a giornata. Avellino deludente, perde pure a Castellammare

Avellino ancora sconfitto, nel derby di Castellammare la Juve Stabia vince 1-0. Rastelli inizia a traballare, dopo il pessimo campionato dell’anno scorso arrivano due sconfitte su due in quello attuale.

Lupi in campo con la sola variante Sannipoli, rispetto alla gara interna con il Latina, che rimpiazza D’Angelo a centrocampo. L’Avellino si fa subito sentire con una girata di testa di Patierno, innescato da Dall’Oglio ma Thiam devia in angolo. Eccetto un diagonale a lato di Erradi per le vespe, il match si spegne e il team di Rastelli si abbassa lasciando il pallino del gioco agli avversari. Bisogna giungere al 32′ per prendere nota, Ghidotti favorisce Baldi che tira, provvidenziale Cionek nella opposizione in angolo. Poco altro nella prima frazione di gioco.

L’andazzo è lo stesso quando si ritorna in campo, Avellino deludente. Varela deve lasciare il campo per infortunio, lo sostituisce D’Amico. Al 55′ Juve Stabia vicina al raddoppio, Mignanelli per Candellone che di testa manda incredibilmente sul fondo. I padroni di casa ci provano ancora, Ghidotti dice no al tentativo di Romeo. In campo D’Angelo e Gori per Dall’Oglio e Marconi. Non ci sono segnali di vita per gli ospiti che capitolano al 74′ quando Bellich appoggia in rete da una situazione di palla inattiva. Lupi allo sbando, sbaglia Tito e Buglio con una sventola centra il palo. Poi Ghidotti è straordinario su Candellone. Come un pugile suonato l’Avellino esce sconfitto dal “Menti”.