CALCIO. Napoli fuori dalla lotta scudetto, solo un pareggio con la Roma

Dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina al Maradona il Napoli dice addio al sogno scudetto con uno scialbo pareggio sempre in casa con la Roma per 1 -1. El Shaarawy beffa il Napoli al 91′. La squadra di Spalletti è crollata quando la vittoria sembrava in tasca e nel finale la Roma è addirittura andata vicina alla vittoria. Napoli poco pericoloso che riesce ad andare in vantaggio con un calcio di rigore al 7′ del primo tempo dato dal Var dopo che l’arbitro Di Bello non aveva assegnato, per un fallo su Lozano. La squadra di Spalletti non riesce a chiudere la partita, in ombra Osimhen che non riesce a centrare la porta in più occasioni e Fabian Ruiz ancora una volta sotto la sufficienza e poi sostituito. Secondo tempo del Napoli in affanno costretto a difendersi e al 91′ ecco il pareggio del nuovo entrato El Shaarawy che su assist di Abraham con un destro nell’angolo basso che non dà scampo a Meret. La partita finisce con la Roma in attacco per tentare il colpaccio ma la partita finisce in parità con il Napoli fuori dalla lotta scudetto che sarà una questione tutta delle due squadre milanesi.

