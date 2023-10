Calcio, Messina-Avellino. I convocati di mister Pazienza

In vista del match tra Messina ed Avellino, previsto per la sesta giornata del campionato di serie C, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti;

Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 5 Benedetti, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek;

Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 21 Armellino, 33 Pezzella;

Attaccanti: 8 Varela, 9 Patierno, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj.

REPORT

Luca Falbo sta proseguendo il programma di riabilitazione per recuperare dall’infortunio al terzo medio del bicipite femorale destro.

Jacopo Dall’Oglio ha avviato il programma di riabilitazione per recuperare dall’infortunio al capo lungo dell’adduttore destro.

Sonny D’Angelo ha continuato il programma di riabilitazione per recuperare dal trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra.

Felice D’Amico non ha ancora smaltito una tonsillite acuta febbrile.

Raffaele Russo sta continuando il programma di riatletizzazione per l’infortunio al legamento crociato.

Federico Casarini e Davide Mazzocco non sono stati inclusi nella lista dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.40/L del 14/07/202