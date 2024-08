CALCIO. Buona la prima: il Nola batte il Pomigliano in Coppa

Il Nola parte forte e passa in vantaggio già dopo 5 minuti: una mischia in area permette a Filosa, il più rapido, di insaccare alle spalle di D’Aquino. Il Pomigliano subisce il colpo, ma cerca subito di reagire: al 9′, Siciliano va vicino al pareggio con un tiro a giro che sfiora il palo della porta difesa da Angarelli. Al 25′, il Nola deve fare i conti con un brutto infortunio a Dentice, costretto a lasciare il campo in barella dopo un colpo alla caviglia; gli applausi del pubblico del “Gobbato”, già gremito per la prima gara stagionale, lo accompagnano all’uscita.

Al 29′, Dell’Orfanello sfiora il raddoppio per il Nola, ma il suo tiro sfiora il palo. Il caldo torrido condiziona il gioco di entrambe le squadre, che però non rinunciano a mostrarsi propositive. Il Pomigliano cerca il pareggio, mentre il Nola si difende e riparte in contropiede. Nel secondo tempo, il neo entrato Caccavallo mette in difficoltà la difesa avversaria con una serie di tiri, che però non trovano lo specchio della porta. All’85’, il Pomigliano crea l’ultima occasione della gara con Diop, il cui tiro deviato scheggia la parte esterna del palo.

La partita si conclude con il Nola che, ben preparato all’appuntamento, porta a casa tre punti importanti per il cammino in Coppa.

Dichiarazioni

“Sono contento dei ragazzi, anche se ovviamente dobbiamo migliorare – ha dichiarato mister Francesco Farina – Queste gare offrono risposte importanti e ci permettono di provare diverse soluzioni, soprattutto quando i giocatori si adattano a ruoli diversi. Era importante vincere, e sicuramente dedichiamo questa vittoria ai tifosi, al presidente e al nostro Pietro Dentice.”

“Contento per questo mio primo gol con il Nola – ha affermato Giovanni Filosa – Non dobbiamo però abbassare la guardia, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così per raggiungere traguardi ancora più importanti. È bello avere il supporto del nostro pubblico, ai nostri tifosi chiedo di continuare a sostenerci.”

Il Tabellino

Reti: Filosa 5′ (N).

Pomigliano Calcio: D’Aquino, Granato (59′ Diop), Dorato, Matute, Tommasini, Liccardi, Di Prisco (84′ Martone), Simonetti, Siciliano, Moccia (84′ Sirabella). A disposizione: Campana, Granata, Paradiso, Tassiero, Tagliaferro. Allenatore: Felice Rea.

Nola 1925: Angarelli, Dentice (25′ Giorgio), Vitolo, Costanzo, Cacciatore (46′ Piccolo, poi sostituito all’84’ da De Luca), Cassandro, Melillo, Dell’Orfanello, Varsi (77′ Sorrentino), Pozzebon (50′ Caccavallo), Filosa. A disposizione: Nappo, Compagnone, Caropreso, Pagano. Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata (assistenti Borriello di Torre del Greco e Sgariglia di Napoli).

Note: ammoniti Tommasini, Matute e Siciliano per il Pomigliano; ammoniti Melillo e Piccolo per il Nola.