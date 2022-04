Calcio, Bari-Avellino. Gautieri: “Primo tempo regalato, nel secondo abbiamo creato tanto ma serve la finalizzazione”.

di Lucio Ianniciello

Mister Gautieri dopo la sconfitta di Bari analizza la gara facendo una netta distinzione tra le due frazioni di gioco: “Il primo tempo lo abbiamo regalato, non è stata la partita giusta. Nel secondo li abbiamo presi alti, riempito l’area, attaccato la profondità, tenuto palla, fatto salire la squadra. Il migliore è stato il loro portiere con tre interventi importantissimi. Dobbiamo lavorare nella finalizzazione, bisogna essere più lucidi. Abbiamo perso con l’unico tiro in porta pur non giocando un primo tempo all’altezza”.

Non ritiene che l’aggiunta di un’altra punta o un altro modulo di gioco potessero cambiare lo scenario in termini di finalizzazione: “Hanno giocato prima Di Gaudio e Murano, poi Kanoute e Plescia, Kragl, Micovschi, non è un discorso di tre punte, due larghi e uno dentro in attacco è diverso da due vicino. Abbiamo creato tanto nel secondo tempo, non è una questione di sistema di gioco, non bisogna sbagliare sotto porta. Si è trovata la quadra dal punto di vista difensivo, anche nella fase offensiva perché ci arriviamo ma serve essere più “cazzuti””.

