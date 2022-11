Basket Serie B. La Del Fes si rialza, battuta Sala Consilina 75-64

La Del Fes si scuote dopo le tre sconfitte consecutive battendo Sala Consilina per 75-64. Non un gran primo tempo per i ragazzi di coach Benedetto che sono sotto per 37-40.

Secondo tempo diverso, per la IVPC sugli scudi Valentini, Vitale e Petrucci. Sulla sponda salernitana Gaye ed Erkmaa trovano pane per i loro denti. Vince la Del Fes che si porta a 8 punti in classifica dopo 7 giornate. Due punti d’oro per la zona playoff.