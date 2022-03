Basket, Del Fes-Torrenova. Benedetto: “Gestita meravigliosamente la partita, giusto premio per i ragazzi”.

di Lucio Ianniciello

La Del Fes riesce a centrare la vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Coach Benedetto non nasconde la sua soddisfazione: “Da un po’ di tempo che giochiamo buonissime partite. In questo sport anche un pizzico di fortuna diventa determinante. Abbiamo sbagliato tanti tiri facili nelle precedenti partite, contro Torrenova siamo stati sullo stesso livello ma siamo riusciti ad avere un vantaggio più importante nei primi tre quarti, a ottimizzare le risorse dei nostri giocatori e anche se nell’ultimo quarto eravamo un po’ in debito, abbiamo gestito meravigliosamente la partita. Sono contento per i miei ragazzi che si impegnano giornalmente in palestra. Un giusto premio per loro , per i tanti sacrifici e per la fatica che fanno”.

