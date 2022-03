IRPINIA. La piccola Daisy è stata rilasciata e torna a casa. E’ festa grande ad Alvanella

Era scomparsa all’improvviso dalla sua abitazione dove viveva la piccola Daisy, una cagnolina di due anni, razza King Cavalier, svanita nel nulla in zona Alvanella (Monteforte Irpino) giovedì scorso. Qualcuno aveva deciso che quella cagnolina dovesse cambiare aria, lasciare i suoi proprietari per essere adottata da qualcuno altro. Una vicenda che ci riporta in mente il furto di Totò, il barboncino rapito a Nola, il cui filmato ha fatto il giro del web e che purtroppo non è stato più ritrovato. Questa volta però la caparbietà dei proprietari, la notizia resa pubblica dalla nostra testata, le tante condivisioni fatte, anche una ricompensa per chi avesse aiutato a ritrovarla, ha costretto gli autori del “rapimento” a ritornare sui loro passi. Oggi la cagnolina ha fatto ritorno a casa, qui nel pomeriggio qualcuno ha bussato al campanello di casa dei suoi padroni. Annarita, la sua proprietaria, si è affacciata per aprire ma non ha visto nessuno, abbassando gli occhi ecco intravedere Daisy, un istante di smarrimento, poi gioia e lacrime, l’urlo di felicità ha richiamato gli altri familiari. Una famiglia intera, e non solo, da oggi è in festa, grazie al ripensamento di qualcuno che non è riuscito nel suo intento e ha riportato la cagnolina ai suoi familiari.

