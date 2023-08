L’ ASD Del Fes Avellino comunica con soddisfazione che da domani 21 agosto e fino al 25 la società biancoverde sarà protagonista alle Finali Nazionali U18 ed U16 del 3×3.

L’evento si svolgerà a Lignano Sabbiadoro ed a rappresentare i colori sociali saranno Alessandro Basco, Vincenzo, Spagnuolo, Antimo Treviglio e Giuseppe Venezia per l’Under 18 e Alessandro Basco, Antonio Carullo, Matteo Picarielo Marco Rotella per la categoria Under 16.

I ragazzi hanno strappato la qualificazione alle finali, dopo essersi laureati campioni regionali del 3×3. Il risultato riempie di orgoglio la società del presidente Gennaro Canonico il quale si augura di poter ottenere nel futuro altre prestigiose partecipazioni.

La rappresentativa sarà accompagnata a Lignano Sabbiadoro da coach Giusppe Freda, responsabile tecnico del settore giovanile biancoverde: “Siamo entusiasti di poter partecipare alle Finali Nazionali del 3×3, un risultato ottenuto grazie al lavoro svolto da gli allenatori e dalla collaborazione di tutti i ragazzi coinvolti. Ci stiamo strutturando per renderci sempre più competitivi, per ottenere risultati anche nei prossimi campionati Regionali e di Eccellenza a cui parteciperemo nella stagione 2023/2024” dichiara coach Freda.

Inoltre si comunica che Alessio Schiavone, Alessandro Basco e Vincenzo Spagnuolo sono stati aggregati alla preparazione atletica della prima squadra agli ordini di coach Crosariol e dello staff tecnico.