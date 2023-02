Basket. Crosariol è il nuovo coach della IVPC Del Fes

L’ASD IVPC DelFes Avellino ha deciso di affidare l’incarico della prima squadra ad Andrea Crosariol. Il tecnico in giornata guiderà il primo allenamento. Dopo i trascorsi da giocatore, Crosariol ha intrapreso la carriera di allenatore ricoprendo per due anni di fila il ruolo di assistente all’Eurobasket Roma in Serie A2, guidando anche la compagine romana per 2 gare da capo allenatore.

Prima dell’esclusione dal campionato di A2 dell’Eurobasket, la società capitolina aveva affidato a Crosariol l’incarico

Di guida tecnica per la stagione 2022/2023.

“Siamo lieti di accogliere coach Andrea Crosariol – dichiara il presidente Canonico – al tecnico auguriamo un lavoro proficuo con il raggiungimento degli obiettivi che insieme ci siamo posti”.