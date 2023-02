AVELLA. All’I.C. “Guerriero” la giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo

Oggi, martedì 7 febbraio 2023 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. Il Safer Internet Centre Italiano ha optato anche quest’anno per un’edizione online dell’evento. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stata trasmessa in streaming sui canali social del Ministero dell’Istruzione e del Merito dalle 9.30 alle 11.30 e visionata dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado dell’I.C.S. “Mons. P. Guerriero” di Avella sotto la guida attenta del team antibullismo che ha strutturato dibattiti, momenti di riflessione e di elaborazioni personali della tamatica, con il principale scopo di avviare quel processo di consapevolezza verso le azioni efficaci che ricorrono agli strumenti educativi, rieducativi e di mediazione del conflitto e verso la conoscenza attenta delle responsabilità nel commettere azioni che in molti casi assumono la dimensione di veri reati con conseguenti danni civili e penali.