BAIANO: Il Sindaco Enrico Montanaro supporta gli agricoltori di Arciano per garantire una proficua raccolta delle nocciole

Il Sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, ha dimostrato una volta di più la sua dedizione alla comunità locale, rispondendo prontamente alla sollecitazione degli agricoltori dell’area Arco di Rienzo. La zona alta della montagna, con il suo rigoglioso Bosco di Arciano, è rinomata per la produzione di nocciole di alta qualità. Tuttavia, una strada deteriorata stava rendendo difficile per gli agricoltori accedere ai propri fondi e svolgere agevolmente la raccolta delle preziose nocciole. Con un tempestivo intervento, il Sindaco Enrico Montanaro ha affrontato il problema e ha sistemato la strada, garantendo agli agricoltori le condizioni ottimali per svolgere il loro lavoro. Un plauso merita questo encomiabile sforzo del Sindaco, che ha dimostrato sensibilità e attenzione verso un importante settore della comunità locale.Mezzi agricoli, attrezzi e veicoli utilizzati per trasportare le nocciole possono ora percorrere senza difficoltà la strada, garantendo una raccolta efficiente e senza intoppi.Questo plauso è ben meritato e testimonia l’importanza di una guida attenta e premurosa per il progresso e lo sviluppo di una comunità.

(Andrea Salvatore Guerriero)