Baiano – Festa della Nocciola l’8, 9 e 10 Settembre 2023.

Fervono i preparativi per la Festa della Nocciola. Nei giorni del 8, 9 e 10, Baiano si trasformerà in un vero paradiso per gli amanti della nocciola. Nel corso delle tre serate tutti gli ospiti presenti avranno l’opportunità di assaggiare i piatti tipici di questa terra: dalla pasta al pesto di nocciola, ai secondi sino ad arrivare ai dolci. In programma, oltre alle degustazioni, ci saranno vari spettacoli musicali che intratterranno grandi e piccini. La Festa della Nocciola è sempre una garanzia, qualità e divertimento sono assicurati.( A. Siniscalchi).