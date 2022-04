AZIONE, la posizione ed alle proposte del partito sul Biodigestore di Chianche

Sulla vicenda del Biodigestore di Chianche, per maggiore chiarezza in ordine alla posizione ed alle proposte del partito sul punto, Irpinia in Azione ha predisposto una relazione analitica, che emette in evidenza tutti i punti critici che tale iniziativa comporta.

Vista la impossibilità di realizzare una sintesi efficace e stante la complessità della materia è possibile trovare l’intero lavoro al seguente link:

https://www.irpiniainazione.it/relazione-sulla-storia-del-biodigestore-di-chianche/

Irpinia in Azione invita tutti coloro che vogliono capirne di più sulla vicenda ad approfondire il tema, in modo da riuscire a cogliere le inesattezze e le speculazioni che una certa classe dirigente continua a proporre.

Azione ribadisce, in linea con la politica nazionale sul tema, che è favorevole nella maniera più assoluta a realizzare impiantistica a patto che sia moderna ed efficiente, e soprattutto conforme agli standard individuati dalla normativa Europea e Nazionale.

In questa logica ed al fine di garantire piena sostenibilità in materia di rifiuti e la possibilità di ridurre anche i costi per gli utenti, Irpinia in Azione ribadisce la necessità di aprire un confronto che conduca alla rielaborazione del Piano d’Ambito.

Efficacia, efficienza, trasparenza e sostenibilità non sono più elementi che è possibile rinviare all’infinito, ma rappresentano fattori imprescindibili per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, in modo che gli stessi siano considerati elementi necessari a produrre ricchezza e sviluppo sostenibile, anziché l’ennesimo vuoto carrozzone politico in grado di garantire la sopravvivenza di una classe dirigente sempre più inadeguata.

Il comitato provinciale di Irpinia in Azione

