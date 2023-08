Avellino: Svelata la Numerazione di Maglia per la Prossima Stagione e il Primo Memorial “Sandro Criscitiello”

Avellino, una piazza calcistica intrisa di storia e passione, sta per affrontare una nuova stagione calcistica con emozionanti novità. Tra queste spicca l’annuncio di una partnership di grande rilievo, mentre si onora la memoria di un personaggio che ha contribuito in modo significativo al mondo del calcio.

È con grande piacere che Avellino e Magma annunciano la firma di un contratto di partnership che lega la Magma per il quarto anno consegutivo. Magma, un’azienda irpina specializzata nel settore dello sportswear, si è rapidamente affermata come leader nel campo, guidando l’intero processo creativo e produttivo, dalla concezione grafica alla realizzazione e finitura dei prodotti.

Questa partnership rappresenta una grande opportunità per il Us Avellino, poiché Magma fornirà il materiale tecnico sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Questo nuovo legame andrà oltre l’aspetto puramente commerciale, unendo la passione per il calcio e il desiderio di eccellenza tecnica.

La passione per il calcio unisce le persone in modi unici e profondi. È con questo spirito che l’Us Avellino ha organizzato il primo memorial dedicato a Sandro Criscitiello. Questo evento, tenutosi il 17 agosto, ha visto l’Us Avellino affrontare la squadra della Folgore Caratese in un emozionante incontro amichevole.

L’iniziativa è stata resa ancor più speciale dalla scelta di adottare il collaudato modulo 4-3-1-2 da parte del tecnico Massimo Rastelli. La partita è stata contraddistinta da momenti di grande gioco e da una lotta appassionata in campo. Pur tra gli assenti come Pane, Pizzella, Rigione, D’Amico, Russo e Trotta, i giocatori hanno dimostrato il loro impegno e dedizione.

Una delle aspettative più attese per ogni nuova stagione calcistica è la presentazione delle maglie ufficiali. Quest’anno, le maglie dell’Us Avellino porteranno i nomi degli sponsor che sostengono il club: Magda Sport, Cosmopol, Gruppo Toriello e Gruppo Marinelli. È degno di nota il fatto che i gruppi Magda e Marinelli siano stati sponsor per il quarto anno consecutivo, dimostrando una fedeltà e un legame profondo con il club.

Anche i portieri avranno la loro maglia dedicata, in onore dello storico portiere dell’Avellino, Mimmo Cecere. Questa scelta non solo è un tributo a un giocatore che ha fatto la storia del club, ma è anche un segno di rispetto per l’eredità calcistica di Avellino.

La numerazione di maglia è sempre un momento significativo per i giocatori e i tifosi, poiché simboleggia il ruolo di ciascun atleta nella squadra. Quest’anno, il capitano Russo manterrà il numero 10, mentre D’Amico indosserà il numero più alto, il 77. Ecco l’elenco completo dei giocatori con le loro rispettive numerazioni:

1 Pane 2 Ricciardi 3 Tito 5 Benedetti 6 Palmiero 7 Falbo 8 Lores Varela 9 Patierno 10 Russo 11 Sgarbi 12 Pizzella 13 Mulè 14 Cancellotti 16 Rigione 17 Maisto 18 Mazzocco 21 Matera 22 Ghidotti 23 Dall’Oglio 26 Cionek 27 D’Angelo 28 Plescia 29 Trotta 31 Marconi 33 Pezzella 77 D’Amico.

Le foto sono state fornite da Magma Sport

(Francesco Piccolo)