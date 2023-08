Contrada (Av): Tutti pazzi per “Talento Zero” la prestigiosa compagnia teatrale che stasera si esibirà alle ore 21.00 all’ex Teatro Eliseo di Avellino

Una magia , un successo che viene da molto lontano radici ben solide e profonde. Possiamo davvero dire che la Compagnia Teatrale ” TALENTO ZERO” rappresenta un’ eccellenza del Comune di Contrada. Talento Zero nasce nell’ anno 2004 a Contrada in un idioma che trova ragione fondante ed ancora oggi determinante , nel bisogno di avere spazi dove potersi confrontare, poter valorizzare il talento e l’individualità della persona, dare la possibilità a chiunque di esprimersi nelle forme in cui meglio crede. Un gruppo che intende il teatro non come l’unica priorità della stessa compagnia, ma un’ attenzione a 360 gradi rivolta anche ad altre attività di ordine sociale e culturale. Il “progetto” “TALENTOZERO” è volto soprattutto a valorizzare il talento innato dei giovani, già impegnati da anni nel campo associazionistico e teatrale. Miriadi sono ormai gli spettacoli messi in scena in questi anni: Eduardo De Filippo, Vincenzo Salemme, Oreste De Santis. Sono questi alcuni degli autori rappresentati, passando dalla commedia classica, drammatica, a quella più di stile cabarettistico.

Ed ancora adesso, che dopo anni, questa bella ed importante realtà teatrale irpina è sempre presente come ospite in spettacoli di rassegne provinciali e regionali: ultimi in ordine temporale quelli di Forino alla Rassegna Teatrale “Proscenio” sabato 11 Marzo c.a di Montoro , al Festival Regionale di Teatro Amatoriale domenica 19 Marzo dove in entrambi i casi è stato presentato il ” Matrimonio Mancato” 2 atti di Stefania di Ruvo per citarne alcuni. Ora lo stesso spettacolo sarà proposto nello scenografico Teatro Ex Eliseo di Avellino, ed andrà in Venerdì 18 Agosto alle ore 21.00.

Un bel salto di qualità per questa importante realtà irpina e soprattutto del Comune di Contrada, la quale vuole ancora stupire e conseguire importanti risultati e spettacolari affermazioni. Ad Majora.

Daniele Biondi