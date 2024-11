AVELLINO. Presentazione del libro Gabry di Antonio Cucciniello

Sarà presentato il 23 novembre, alle 18, al Circolo della stampa di Avellino nel corso di un incontro promosso da Agorà Giovani, il testo Gabry di Antonio Cucciniello.

A portare i propri saluti Fiorella Pagliuca, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, Lucia Forino, dirigente Liceo Virgilio, Giovanna Scuderi, editore Agorà Giovani. Interverranno Sergio Barile, docente ordinario di economia e gestione delle imprese all’Università di Roma, Maria Rosara Carifano, direttore del Centro Bibliotecario di Ateneo Università di Salerno, Ilenia D’Oria, docente al Convitto Colletta di Avellino e presidente di Archeoclub. Modera Marco Grasso, Le letture saranno a cura di Susanna Puopolo. Ad impreziosire l’incontro le note musicali di Marco Raffaele, sax soprano

Antonio Cucciniello è docente esperto in formazione veicolata attraverso l’approccio sistemico vitale (una metodologia di management sviluppata nell’ambito dell’economia d’impresa, ma generalizzabile a qualsiasi contesto “vitale”). Ideatore e divulgatore della “scrittur-anima”, da ormai un decennio collabora con le università e le scuole promuovendo il progetto “Romanzo come esperienza vitale” che si propone di diffondere tra i ragazzi la passione per la lettura. Tra i suoi lavori: Un’altra opportunità (2003), Hyria (2005) e Vittime (2008). Per Pendragon ha pubblicato il romanzo Le ali del bruco (2015), Un’altra opportunità (2018), Pathemata mathemata (2019).