Avella: verso l’approvazione del nuovo PUC, giovedì in Giunta

Ad Avella si entra nelle ultime fasi del percorso di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Dopo anni di lavoro tecnico e confronto con cittadini e professionisti, l’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Biancardi si prepara ora a portare il documento in giunta comunale, passaggio preliminare al varo definitivo in Consiglio comunale.

«Come promesso – spiega il sindaco Biancardi – giovedì la giunta si riunirà per l’esame e l’approvazione del PUC, che poi sarà trasmesso al Consiglio per la definitiva adozione. È un momento storico per Avella, perché ci consente di dotarci finalmente di uno strumento urbanistico moderno e funzionale, che guarda al futuro del nostro territorio».

Il nuovo PUC punta a:

riorganizzare il tessuto urbano e riqualificare le aree periferiche;

tutelare il paesaggio e le zone agricole , valorizzando le risorse ambientali del Partenio;

migliorare la viabilità e i servizi pubblici;

favorire la rigenerazione urbana e la pianificazione sostenibile delle nuove aree edificabili.

Il piano, elaborato dal team tecnico coordinato dall’architetto Pasquale Miano, rappresenta una vera e propria svolta urbanistica per la città, che si doterà così di un documento aggiornato dopo oltre quarant’anni.

«Con l’approvazione del PUC – conclude Biancardi – vogliamo garantire ad Avella uno sviluppo equilibrato, rispettoso dell’ambiente e capace di attrarre nuovi investimenti. È un risultato che arriva grazie a un lavoro condiviso e a un confronto continuo con la comunità».