Avella: ripristinati i danni agli stand, tutto pronto per il weekend della Sagra della Castagna e della Nocciola

Sono stati ripristinati i danni agli stand della Sagra della Castagna e della Nocciola di Avella, danneggiati o divelti dalle forti raffiche di vento che nella notte avevano colpito la zona.

Grazie al pronto intervento degli organizzatori e dei volontari, l’area di Piazza Convento è stata rapidamente messa in sicurezza e riportata alla normalità, permettendo così il regolare svolgimento della manifestazione.

Per venerdì è atteso l’arrivo di migliaia di visitatori, pronti a vivere un nuovo fine settimana all’insegna dei sapori autunnali, della tradizione e dell’ospitalità avellana.

Si prevede un weekend ricco di eventi e degustazioni, con spettacoli, stand gastronomici e prodotti tipici che celebrano l’identità del territorio.