Avella, giornata di prevenzione con visite mediche gratuite il 29 novembre 2025

Una nuova iniziativa dedicata alla salute dei cittadini arriva ad Avella: sabato 29 novembre 2025, a partire dalle ore 9.00, si terrà una Giornata di Prevenzione con visite specialistiche completamente gratuite. L’evento, organizzato da Amos Partenio ODV in collaborazione con l’Associazione Scout Cattolici Italiani – MASCI Avella e con il patrocinio del Comune di Avella, si svolgerà presso l’I.C. M.P. Guerriero, plesso Scuola Primaria in Via F. De Sanctis.
Visite specialistiche e professionisti presenti
Durante la giornata sarà possibile usufruire di consulti e controlli con diversi medici specialisti:
- Dott. Carlo Iannace – Senologo
- Dott. Giuseppe Amaturo – Senologo
- Dott. Michele Capozzi – Ecografista
(ecografia eseguibile qualora indicato dal senologo)
- Dott. Antonio D’Avanzo – Internista
(massimo 15 visite)
- Dott. Domenico Salvi – Dermatologo
(massimo 20 visite)
- Dott. Giovanni Cibelli – Nefrologo
(massimo 15 visite)
- Dott. Antonio Casoria – Angiologo
(massimo 20 visite)
Come prenotare
La partecipazione è solo su prenotazione, da effettuare tramite WhatsApp al numero 371 4857752.
Gli organizzatori invitano a inviare un messaggio con nome e cognome: si verrà ricontattati per la conferma e per l’orario della visita.
Regole di accesso
- È necessario rispettare l’orario di prenotazione.
- Le visite sono individuali.
- È consentito un accompagnatore solo nel caso di minori o persone non autosufficienti.