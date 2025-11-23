Avella, giornata di prevenzione con visite mediche gratuite il 29 novembre 2025

Una nuova iniziativa dedicata alla salute dei cittadini arriva ad Avella: sabato 29 novembre 2025, a partire dalle ore 9.00, si terrà una Giornata di Prevenzione con visite specialistiche completamente gratuite. L’evento, organizzato da Amos Partenio ODV in collaborazione con l’Associazione Scout Cattolici Italiani – MASCI Avella e con il patrocinio del Comune di Avella, si svolgerà presso l’I.C. M.P. Guerriero, plesso Scuola Primaria in Via F. De Sanctis.

Visite specialistiche e professionisti presenti

Durante la giornata sarà possibile usufruire di consulti e controlli con diversi medici specialisti:

  • Dott. Carlo Iannace – Senologo
  • Dott. Giuseppe Amaturo – Senologo
  • Dott. Michele Capozzi – Ecografista
    (ecografia eseguibile qualora indicato dal senologo)
  • Dott. Antonio D’Avanzo – Internista
    (massimo 15 visite)
  • Dott. Domenico Salvi – Dermatologo
    (massimo 20 visite)
  • Dott. Giovanni Cibelli – Nefrologo
    (massimo 15 visite)
  • Dott. Antonio Casoria – Angiologo
    (massimo 20 visite)

Come prenotare

La partecipazione è solo su prenotazione, da effettuare tramite WhatsApp al numero 371 4857752.

Gli organizzatori invitano a inviare un messaggio con nome e cognome: si verrà ricontattati per la conferma e per l’orario della visita.

Regole di accesso

  • È necessario rispettare l’orario di prenotazione.
  • Le visite sono individuali.
  • È consentito un accompagnatore solo nel caso di minori o persone non autosufficienti.