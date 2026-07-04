Avella, al via il Cineforum Estivo 2026: otto serate gratuite al Teatro “Domenico Biancardi”

L’estate avellana si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e all’intrattenimento. Prende il via il Cineforum Estivo 2026, la rassegna cinematografica promossa dall’Amministrazione Comunale di Avella e da VisitAvella, che offrirà alla cittadinanza otto serate di cinema a ingresso gratuito.
Le proiezioni si svolgeranno presso il Teatro Comunale “Domenico Biancardi”, con una disponibilità di 100 posti. L’accesso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili, offrendo a famiglie, giovani e appassionati l’opportunità di vivere insieme alcune delle pellicole più apprezzate degli ultimi anni.
Il cartellone propone una selezione capace di soddisfare tutti i gusti, alternando film d’animazione, grandi successi internazionali e pellicole dedicate alle famiglie.
Il programma delle proiezioni
- 8 luglio – Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio (2022) – ore 18:00
- 9 luglio – Wicked (2024) – ore 18:00
- 15 luglio – Il Gladiatore II (2024)
- 16 luglio – Valentina (2024)
- 22 luglio – Trolls 3 – Tutti insieme (2023)
- 23 luglio – Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno (2023)
- 29 luglio – Spirit – Il ribelle (2021)
- 30 luglio – Imprevisti digitali (2020)
L’iniziativa punta a trasformare il teatro comunale in un luogo di incontro e condivisione, valorizzando la stagione estiva con momenti di aggregazione all’insegna della cultura e del divertimento.
L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi, ricordando che l’ingresso è gratuito fino al raggiungimento della capienza massima prevista. Un’occasione per vivere il grande cinema nel cuore di Avella e trascorrere piacevoli serate estive in compagnia.