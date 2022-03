APICE (BN). Rinnovato il Forum dei Giovani

Per l’organismo sannita tante iniziative in programma in occasione del suo decennale. Si è tenuta nella serata di ieri presso il Centro Sociale l’assemblea del Forum dei Giovani di Apice.

Gli odg dell’assemblea erano l’elezione del presidente e la nomina della giunta. L’assemblea riunita ha deciso di dare fiducia a Giuseppe Frattolillo, presidente confermato, e la nomina dei componenti della giunta nella figura dei consiglieri Michela Castaldi, nuovo vicepresidente, e di Daniele Belmonte, nella figura di segretario e di Noemi Luongo e Damiano Colangelo.

Inoltre l’assemblea è composta anche dai consiglieri: Castaldi Danila, Castaldi Pietro, Cecere Sofia, Ciampo Maria Francesca, De Caprio Desireé, Frattolillo Angelo, Garzone Marika, Iervolino Daniele, Luongo Mariana, Martori Maurizio, Mesisca Antonio, Montenigro Dante, Palumbo Mario, Perriello Emilio, Pignone Daniele, Pignone Fabio Antonio, Quarantiello Alessandra, Tufo Stanislao, Zullo Fabiana e Zullo Giuseppe.

“La nuova giunta e la nuova assemblea, nel segno della continuità, vuole continuare ad essere punto di riferimento per tutta la comunità apicese, soprattutto quella giovanile, organizzando iniziative e continuando ad essere portavoce delle istanze, delle problematiche e delle idee dei giovani apicesi.

In occasione dei 10 anni dalla nascita del Forum dei Giovani saranno tante le iniziative che metteremo in campo, mettendo al centro tutto quello che ruota intorno al mondo delle politiche giovanili. Inoltre ringraziamo tutta l’amministrazione comunale per la vicinanza e il sostegno in ogni iniziativa svolta. Ricordiamo che il Forum è aperto a tutti, accoglieremo le vostre idee e i vostri suggerimenti, saremo aperti a qualsiasi collaborazione con le associazioni del territorio e i forum giovanili della nostra Regione.”

