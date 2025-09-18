Altavilla Irpina (AV) –Il 22 settembre ospite il magistrato e scrittore Catello Maresca.

Lunedì 22 settembre 2025, alle ore 18, il cortile del Convento Virginiano, sede del Comune di Altavilla Irpina, ospiterà la presentazione del libro “Il genio di Giovanni Falcone. Prima il dovere” di Catello Maresca. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Altavillese con il patrocinio del Comune, sarà l’occasione per riflettere sulla figura del magistrato simbolo della lotta alla mafia e sull’attualità del suo insegnamento. Ad aprire i lavori sarà Antonia Di Nardo, presidente del Centro Italiano Femminile comunale di Altavilla. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Mario Vanni, dell’assessore all’Istruzione Rita Tirri, del presidente provinciale Unpli Av Giuseppe Silvestri, del presidente della Pro Loco Alta Irpinia Tony Lucido e del presidente della Pro Loco Altavillese Pietro Rosato. Interverrà l’autore Catello Maresca, magistrato antimafia che ha guidato importanti inchieste contro il clan dei Casalesi e oggi impegnato in attività divulgative e culturali. A moderare l’incontro sarà il giornalista Gianni Porcelli. Un momento di cultura e memoria, voluto per riaffermare l’importanza della testimonianza di Falcone e per trasmettere alle nuove generazioni il valore profondo del suo motto: “prima il dovere”.

(Andrea Squittieri)