ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 28 Settembre 2025

S. VENCESLAO MARTIRE
Settimana n. 39
Giorni dall’inizio dell’anno: 271/94
A Roma il sole sorge alle 06:05 e tramonta alle 17:56 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:19 e tramonta alle 18:08 (ora solare)
Luna: 12.46 (lev.) 21.10 (tram.)
Proverbio del giorno:
Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti
Aforisma del giorno:
L’uomo retto, ben trova motivo di pianto doloroso. Sia che rifletta su di sé o che vada pensando agli altri, egli comprende che nessuno vive quaggiù senza afflizioni; e quanto più severamente si giudica, tanto maggiormente si addolora. (T. da Kempis)