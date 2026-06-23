Allerta meteo gialla in Campania: temporali, grandine e raffiche di vento nel pomeriggio fino alle 20

CAMPANIA – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo valida dalle ore 13:00 alle ore 20:00 di oggi, martedì 23 giugno, su tutto il territorio regionale.

Secondo le previsioni del Centro Funzionale Regionale, sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati da possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento, fenomeni che potrebbero provocare danni a coperture, strutture esposte e aree particolarmente vulnerabili.

Gli esperti sottolineano come il quadro meteorologico sia caratterizzato da una forte variabilità e da una significativa incertezza previsionale, tipica dei fenomeni temporaleschi estivi, che possono manifestarsi in maniera improvvisa e localmente intensa.

Rischio idrogeologico

L’allerta evidenzia inoltre un possibile rischio idrogeologico, con conseguenze quali:

allagamenti di strade e sottopassi;

innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua;

esondazioni localizzate;

scorrimento delle acque sulle sedi stradali;

caduta massi e fenomeni franosi nelle aree più fragili.

La Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) ha già provveduto a informare tutti i Comuni campani affinché vengano attivate le procedure previste dai rispettivi piani di Protezione Civile.

Le raccomandazioni

Particolare attenzione viene rivolta anche alla verifica della stabilità del verde pubblico e delle strutture maggiormente esposte alle sollecitazioni atmosferiche, alla luce delle possibili raffiche di vento e delle grandinate previste.

La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza, limitando gli spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e prestando attenzione nelle aree a rischio allagamento o in prossimità di alberi, impalcature e strutture temporanee.