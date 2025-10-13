“ACCADDE OGGI”. Il Miracolo del Sole: 13 ottobre 1917, quando il cielo di Fátima si mosse

FÁTIMA — Era una mattina grigia e piovosa, quella del 13 ottobre 1917, quando nella campagna di Cova da Iria, presso Fátima, una moltitudine di uomini, donne e bambini attendeva in silenzio un miracolo annunciato.

Da cinque mesi, tre piccoli pastorelli dicevano di vedere la Madonna, e per quel giorno la “Signora vestita di luce” aveva promesso “un grande segno perché tutti credano”.

Dalla pioggia al sole che si muove

Secondo le cronache dell’epoca, attorno a mezzogiorno la pioggia cessò, le nuvole si aprirono e il sole apparve come un disco d’argento che roteava su sé stesso. Poi, improvvisamente, iniziò a “danzare” nel cielo, proiettando fasci di luce colorata sulla folla e sui campi circostanti.

Alcuni raccontano di averlo visto precipitare verso la terra, provocando panico e grida, finché tutto tornò alla calma. I vestiti e il terreno, prima fradici, risultarono inspiegabilmente asciutti.

Migliaia di testimoni, anche giornalisti scettici

Non solo contadini e fedeli, ma anche giornalisti laici e anticlericali assistettero al fenomeno. Il quotidiano portoghese O Século, noto per la sua linea razionalista, pubblicò un resoconto dettagliato:

“Il sole tremava, faceva movimenti bruschi, mai visti prima. Sembrava un disco d’argento che ruotava vorticosamente.”

Molti scienziati tentarono di spiegare l’episodio come un’illusione ottica o un effetto atmosferico, ma nessuna teoria è riuscita a chiarire completamente le testimonianze concordanti provenienti da luoghi distanti fino a decine di chilometri.

La promessa di tre bambini

Il fenomeno coronò il ciclo delle sei apparizioni della Madonna ai tre pastorelli — Lucia dos Santos e i cuginetti Francisco e Jacinta Marto — iniziato il 13 maggio dello stesso anno.

Durante gli incontri, la “Signora” avrebbe chiesto preghiere e penitenza per la pace nel mondo e predetto eventi storici drammatici, come la Seconda guerra mondiale e la diffusione del comunismo.

Dal mistero alla devozione mondiale

Nel 1930 la Chiesa cattolica riconobbe ufficialmente l’autenticità delle apparizioni, e Fátima divenne un santuario internazionale, meta di milioni di pellegrini ogni anno.

Papi come Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco si sono recati in visita, consolidando la fama del luogo come simbolo di speranza e conversione.

Un secolo dopo, la domanda resta

Oggi, a più di cento anni di distanza, il “Miracolo del Sole” continua a dividere opinione pubblica e studiosi. Per i credenti, è una delle manifestazioni divine più evidenti della storia moderna; per i razionalisti, un fenomeno naturale amplificato dalla fede collettiva.

Ma, come scrisse un testimone nell’ottobre del 1917: