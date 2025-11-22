“ACCADDE OGGI”. Il 22 novembre 1963 è una delle date più tragiche del Novecento.

A Dallas, durante una visita ufficiale in Texas, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy viene colpito a morte mentre attraversa la città a bordo della limousine presidenziale, insieme alla moglie Jacqueline e al governatore Connally.
I colpi di arma da fuoco risuonano poco dopo le 12:30. Kennedy, ferito gravemente alla testa, viene trasportato d’urgenza al Parkland Memorial Hospital, ma i medici non possono far altro che constatarne il decesso. La notizia fa rapidamente il giro del mondo, sconvolgendo milioni di persone e segnando per sempre la storia americana.
L’uomo accusato dell’omicidio, Lee Harvey Oswald, verrà arrestato poche ore dopo, ma non arriverà mai a processo: verrà infatti ucciso due giorni più tardi da Jack Ruby, alimentando una lunga scia di dubbi, sospetti e teorie che ancora oggi avvolgono l’assassinio di JFK.
Quel pomeriggio del 1963 resta uno dei momenti più drammatici e discussi della storia contemporanea, simbolo della fragilità del potere e dell’impatto emotivo che un evento politico può avere sul mondo intero.