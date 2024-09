A Sora passa Rieti: buon test per l’Avellino Basket

Al PalaPolsinelli di Sora l’Avellino Basket ha affrontato la Real Seabastini Rieti nel quinto test amichevole della preseason. I biancoverdi, privi di Bortolin rimasto a casa, sono usciti sconfitti con il punteggio di 79-65. Una gara nella quale la squadra di coach Crotti è partita bene con Riccardo

Chinellato che ha aperto il match con de triple. Gli irpini hanno giocato alla pari contro la quotata formazione laziale trovandosi avanti al quinto 13-8, poi il ritorno di Rieti che chiude il primo quarto 17-17.

Nel secondo periodo i reatini hanno alzato il giro del motore, in particolar modo è stato Skylar Spencer a fare la voce grossa sotto i tabelloni. Otto punti nei secondi dieci minuti che hanno permesso alla Sebastiani Rieti di spingersi all’intervallo sul + 6 (38-32).

Al rientro in campo dopo la pausa lunga la Sebastiani ha incrementato il divario, si è acceso Monaldi fino a quel momento silente e con lui Spanghero, Johnson e Sarto che apre le ostilità con una bomba. Al quinto minuto Spanghero manda Rieti sul +15 (51-36). Il parziale del terzo periodo sarà di 14- 24, creando il divario che porterà sul 62-46. Nell’ultima frazione di gioco Avellino ha cercato di rientrare in partita riportandosi sul -4 (65-61) con una bomba di Jurkatamm a sei minuti dal termine. Ma la squadra di Rossi ha avuto più lucidità ed ha finito per ribaltare l’inerzia di Avellino strappando il match con il punteggio di 79-65. “Partita vera, forse anche troppo, un test produttivo – ha commentato Crotti – il risultato è stato sfavorevole, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno” Real Sebastini Rieti: Spencer 10, Adeola, Piunti 4, Sarto 12, Sipala ,Lupusor 8, Piccin, Pollone 3 Johnson 18, Monaldi 3, Cicchetti A. 9, Spanghero 12. Coach: Alessandro Rossi Avellino Basket: Lewis 9, Jurkatamm 7, Sabatino , Mussini 11, Codeluppi , Earlington 14, Maglietti 4, Verazzo , Bortolin , Nikolic 6, Perfigli , Chinellato 13.

All: Alessandro Crotti

Parziali: 17-17; 38-32; 62-46; 79-65