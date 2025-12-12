A Bonito la X edizione di “Natale e Arte” 19 – 20 – 21 dicembre 2025 tra Luci d’Artista, mercatini ed enogastronomia

COMUNICATO STAMPA

Bonito si prepara a tornare protagonista del Natale irpino con la decima edizione di “Bonito: Natale e Arte”, in programma dal 19 al 21 dicembre 2025 in Piazza Martiri di Guerra e presso l’Ex Convento Francescano.

Per tre giorni il borgo sarà animato da Luci d’Artista natalizie, mercatini di artigianato, mostre, percorsi d’arte, folklore ed eccellenze enogastronomiche, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze artistiche e culturali di Bonito e del suo territorio.

L’evento, realizzato con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Bonito, offrirà ai visitatori un’atmosfera suggestiva fatta di luci, colori e profumi, con tour guidati alla scoperta del centro storico, performance live e spettacoli di artisti di strada.

Il programma

Venerdì 19 dicembre

Dalle 15.00 apertura dei mercatini di Natale all’interno dell’Ex Convento Francescano.

Alle 18.00 grande parata di Babbo Natale: banda musicale in costume, melodie natalizie itineranti per le vie del paese, artisti di strada, gag e distribuzione di caramelle per i più piccoli, con gran finale di clownerie e giocoleria.

Sabato 20 dicembre

Dalle 9.00 alle 21.00 mercatini aperti.

Alle 19.00, nel chiostro dell’Ex Convento Francescano, il concerto Gospel di Selma Ezzine & Modern Orchestra, per una serata all’insegna della musica e della spiritualità natalizia.

Domenica 21 dicembre

Dalle 9.00 alle 21.00 continuano i mercatini di Natale.

Alle 15.30, in Piazza Martiri di Guerra, inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale: trenino elettrico, gonfiabili e giochi interattivi, carrettini di zucchero filato e pop-corn omaggio, mascotte a tema, casa e trono di Babbo Natale con cassetta delle lettere, slitta gonfiabile e arco natalizio. Previsti omaggi per i bambini e spettacolo finale di magia e illusioni.

Per tutta la durata della manifestazione, nel piazzale antistante l’Ex Convento Francescano sarà attiva un’area food curata dall’Associazione Bonito Eventi, con degustazioni di prodotti tipici locali accompagnati dai vini del territorio: un percorso del gusto che permetterà di scoprire le eccellenze della cucina di Bonito e dei paesi vicini.

L’iniziativa è co-finanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 – Fondo di rotazione ex lege 183/1987 – Accordo per la Coesione della Regione Campania, nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 e del progetto “Fiano Love Fest”, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico della Campania.