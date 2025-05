XXVII Edizione del Premio “Raffaele Allocca” – Bullismo e violenza giovanile al centro del concorso per gli studenti

XXVII^ Edizione del Premio “ Raffaele Allocca” a Saviano venerdì 30 maggio alle ore 10,00 nell’aula magna della Scuola Media Antonio Ciccone. “Bullismo e violenza giovanile” l’argomento dell’elaborato sul quale gli alunni si sono cimentati

per la concessione delle borse di studio assegnate da una giuria di docenti. Il Premio Raffaele Allocca, istituito dalla Famiglia Allocca nel 1997 in memoria parlamentare degli anni 70 che è stato anche Sindaco di Saviano, conferisce infatti

tre borse di studio ed un Premio sulla comunicazione, quest’ultimo con il patrocinio del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, agli alunni di terza media per il completamento della loro formazione culturale.

Intervengono la giornalista del Mattino Carmen Fusco, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Napoli Est Pasquale D’Errico ed il Facilitatore dell’Apprendimento del Rotary Club Distretto 2101 Michelangelo

Riemma. Intermezzo musicale a cura di Fiorella Boccucci con i suoi allievi e la partecipazione straordinaria dell’attore Arturo Sepe. Conduce la giornalista e scrittrice Filomena Carrella. L’evento si avvale del Patrocinio della Regione Campania, del Comune di Saviano, la Pro Loco “Il campanile”, del Sindacato Unitario Giornalisti Campania, del Rotary Club di Marigliano e del Club di Nola- Pomigliano, di Demetra Formazione, dell’Associazione Culturale Passepartout e dell’Associazione Nazionale Carabinieri