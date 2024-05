Visita del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Brusciano

Il 25 maggio 2024, a Brusciano, comune della Città Metropolitana di Napoli, si è tenuta una visita significativa del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Il sindaco Giacomo Romano ha accolto il ministro nella giornata che segna il 28esimo anniversario della morte dello storico Renzo De Felice.

Renzo De Felice (1929-1996), noto storico del fascismo e autore di una biografia monumentale di Benito Mussolini, è stato ricordato per il suo contributo alla storiografia italiana. In particolare, nella sua opera “Mussolini e il fascismo”, De Felice affermava che una biografia di Mussolini doveva essere politica, intesa come valutazione della realtà italiana e delle forze sociali coinvolte, piuttosto che una mera celebrazione o condanna del personaggio.

L’incontro si è svolto nella Sala Consiliare Comunale, dedicata al giornalista Giancarlo Siani, vittima della camorra. Oltre al sindaco Romano, erano presenti il vice sindaco Salvatore Travaglino, l’assessore alla Cultura Monica Cito, l’assessore alle Politiche Sociali Alfonso Di Palma, la presidente del Consiglio Comunale Felicetta Frattini e il suo vice Giovanni Auriemma, insieme a diversi consiglieri comunali e membri della polizia municipale.

Successivamente, la delegazione ha visitato la Cappella De Ruggiero, dove riposano i resti di Renzo De Felice e di sua moglie Livia De Ruggiero, figlia di Guido De Ruggiero, storico della filosofia e antifascista. Qui è stato ricordato anche Guido De Ruggiero, con l’epitaffio dettato da Benedetto Croce che ne celebra l’impegno per la libertà e la ragione.

Durante l’incontro, il sindaco Romano ha presentato al ministro vari esponenti culturali e locali, tra cui lo scultore Domenico Sepe, l’artigiano Antonio Montanile, e il sociologo Antonio Castaldo, che ha omaggiato il ministro con una copia del suo lavoro di ricerca sociale.

La visita ha incluso un momento di preghiera e riflessione presso il cimitero comunale, in onore di Renzo De Felice. Il sindaco Romano ha espresso la sua gratitudine per la visita del ministro, sottolineando l’importanza di tale evento per la comunità di Brusciano. Ha inoltre richiesto al ministro supporto per la ristrutturazione della vecchia sede comunale, con l’obiettivo di restituirla alla comunità, in particolare ai giovani.

Il ministro Sangiuliano ha promesso vicinanza e supporto al territorio, rendendo questa visita un momento di grande condivisione e orgoglio per la città di Brusciano.

L’intera visita è stata documentata dal sociologo Antonio Castaldo, con un contributo video disponibile su YouTube, fornito da Giovanni Negri e montato da Giuseppe Pio Di Falco per l’Associazione “Umanitas Viva” di Napoli e IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali.