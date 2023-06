Il 10 Giugno in Piazza Gragnano a Tufino a partire dalle 16,00 “Gli Arcobalenati” vi aspettano per trascorrere un pomeriggio in allegria fino a sera con musica, balli latino-americani e la sagra Cuzzitiello. Per l’occasione saranno proposti i giochi di una volta e in più sarà dato spazio ai bambini diversamente abili di divertirsi. La serata sarà poi allietata dallo spettacolo folcloristico degli “Scacciapensieri”.