Traianocup: il barrio che scalda Napoli, venerdì la finale! In un contest suggestivo, venerdì 14 luglio ci sarà la finale del Traiano cup.

di Carmine Guerriero

Entrambe le squadre hanno personalità rilevanti del calcio a 5. Non c’è cosa migliore per gli atleti di mantenersi in forma giocando sotto lo sguardo di un quartiere intero.

Tutto bello, la fantasia incontra la realtà, a pochi metri di distanza ti capita di incitare il tuo beniamino. E se segna cosa succede ? Tutti in campo ad abbracciarlo ed idolatrarlo. Una gioia per l’animo vedere giocate pirotecniche ideate dai diversi giocatori delle squadre iscritte.

L’estro, la velocità di esecuzione, le doti balistiche sono caratteristiche comune a molte squadre che animano il torneo.

Ora che arriva il momento della finale, il tasso di qualità tecnico si alza, e non c’è da stupirsi se ti capiterà di vedere giocate rare se non uniche nella tua vita.

Ovviamente tutto ciò è possibile, grazie alla stupenda organizzazione che ha sposato la causa del Traiano Cup. Un gruppo di giovani socievoli e lungimiranti. Hanno portato uno dei tornei più belli della Campania sotto le proprie abitazioni. Tutto ciò è stato possibile grazie alle loro capacità di intrattenimento: aggiornamento quotidiano dei risultati delle partire su instagram, telecronaca di Daniele accattivante e divertente su twitch.

Diego, uno degli organizzatori si è mostrato disponibile nell’illustrarci le regole del gioco e il regolamento adoperato per la costituzione dei gironi. Un grande torneo che merita di essere seguito dall ‘inizio fino alla fine. Il nostro in bocca al lupo va anche agli atleti che si sfideranno e che saranno presenti anche per l’ Abella cup.