“Telethon Tufino in Maschera”: Una Giornata di solidarietà e divertimento

Domenica 18 febbraio 2024, la città di Tufino si prepara ad accogliere l’evento “Telethon Tufino in maschera” presso piazza Gragnano, a partire dalle ore 10. Un’occasione speciale che unisce solidarietà e allegria per sostenere la ricerca scientifica in ambito genetico-medicale.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e comunitarie, con interventi previsti dal sindaco di Tufino, Michele Arvonio, dall’assessore alle politiche sociali Francesca Santaniello, da Mariagrazia Crispino, consigliere delegata alla Polizia Municipale, dal parroco di Tufino, don Angelo Schettino, e da Giovanna De Luca, presidente dell’associazione Uildm sezione di Cicciano. Presenti anche Andre Albertini, garante della disabilità, e Giuseppe Di Paolo, presidente dell’associazione Ispanico.

La giornata sarà animata da uno spettacolo dedicato ai più piccoli, con la presenza di Spidermen, gonfiabili e la possibilità di gustare cioccolata calda e graffe vendute dagli “Arcobalenati”. Un momento di divertimento pensato per coinvolgere tutta la famiglia, con attività adatte a ogni fascia d’età.

La piazza Gragnano si trasformerà in un luogo di festa e impegno sociale, dove la comunità si unirà per contribuire a una causa nobile. L’iniziativa “Telethon Tufino in maschera” rappresenta un’opportunità per dimostrare quanto sia potente la forza della solidarietà e quanto possa essere divertente e coinvolgente contribuire a una causa così importante.