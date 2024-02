Summonte premia i campioni europei di karate Capone e Iannuzzi

Domenica 18 febbraio, in un’atmosfera di grande festa e fortissimo orgoglio, il Comune di Summonte ha onorato i giovanissimi campioni europei di karate Bianca Capone e Mario Iannuzzi, nonché il Maestro Emilio Fotino. La coppia di giovanissimi, lei summontese, lui di Cesinali, ha portato in alto il nome dell’Irpinia ai cinquantunesimi European Karate di Tbilisi (Georgia). A quasi 3000 km da casa, sotto lo sguardo attento di Fotino, Bianca Capone ha conquistato l’oro nella categoria EFK Cadets-54 kg, mentre Mario Iannuzzi ha indossato il bronzo nella categoria EFK U21-75kg. Presenti, oltre ai primi cittadini delle comunità di Summonte e di Cesinali, Ivo Capone e Dario Fiore, Carmine Cristiano (capogruppo consiliare) che ha ringraziato gli atleti, Angelo Maccario (vicesindaco) e Virginia dello Russo (assessore),che hanno consegnato delle targhe ricordo agli atleti ed al maestro Emilio Fotino. Un ulteriore riconoscimento alla Capone è venuto dalla Pro Loco “Submontis”, rappresentata dal Presidente Antonio Capaldo, mentre le veci di Iannuzzi sono state svolte dai familiari in quanto già impegnato in un nuovo confronto all’estero. Alla coppia di campioni vanno i migliori auguri per un futuro radioso, nella speranza che possano costituire il fulcro delle arti marziali internazionali e nella certezza di essere motivo di vanto per l’Irpinia e l’Italia. (Andrea Squittieri)

Foto tratte da: “Summonte uno dei Borghi più belli d’Italia”.