SIRIGNANO. Benedetta De Luca: Una Voce per l’Inclusione ospite della Scuola Primaria “Rosa Finelli”

Nel panorama dell’influenza digitale emergono figure che, con la propria autenticità e determinazione, non solo intrattengono il pubblico, ma trasformano la loro piattaforma in un veicolo per il cambiamento sociale. Benedetta De Luca è una di queste figure. Lunedì 25 marzo 2024, alle ore 17:00, presso la Scuola Primaria “Rosa Finelli” di Sirignano, avrà l’onore di accoglierla come ospite d’onore.

Benedetta De Luca non è solo un’influencer di successo con una vasta community online, ma è anche una scrittrice e una sostenitrice della disability advocacy. La sua storia personale e il suo impegno nel promuovere l’inclusione e la sensibilizzazione verso le disabilità hanno ispirato migliaia di persone in tutto il mondo.

Attraverso i suoi canali social, Benedetta condivide un messaggio di inclusione e accettazione. La sua community, composta da oltre 128.000 seguaci su Instagram e 173.000 su TikTok, è testimone del suo impatto positivo. Le aziende la scelgono per rappresentare i loro valori e i loro prodotti, riconoscendo il suo ruolo di voce autentica e autorevole nel panorama dell’influenza digitale.

Oltre alla sua presenza online, Benedetta è anche un’autrice in crescita, con progetti editoriali in arrivo. Presto, promette, svelerà delle novità incredibili sul suo progetto editoriale. Tuttavia, uno dei suoi traguardi più significativi è la fondazione del brand di moda inclusiva “Italian Inclusive Fashion”. Con questo marchio, Benedetta mira a creare abiti eleganti ma pratici, adatti alle persone con disabilità, contribuendo così a rompere le barriere nel mondo della moda.

L’incontro con Benedetta De Luca rappresenta un’opportunità straordinaria per la comunità di Sirignano e per tutti coloro che credono nell’inclusione e nel potere del cambiamento. La sua storia è un’esempio vivente di come una singola persona possa fare la differenza nel mondo.

L’appuntamento è fissato per lunedì 25 marzo alle ore 17:00 presso la Scuola Primaria “Rosa Finelli” di Sirignano facente parte dell’istituto Comprensivo “Manzoni” diretto dalla Prof.ssa Luigia Conte. Presenti Non perdete l’occasione di ascoltare e apprendere dalla voce ispiratrice di Benedetta De Luca, una vera campionessa dell’inclusione.