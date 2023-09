San Marzano sul Sarno: Festeggiamenti di San Biagio a conto alla rovescia per il concerto di Michele Zarrillo in programma nella serata di giovedì 14 settembre

I cittadini di San Marzano sul Sarno possono iniziare a contare i giorni che li separano da un evento eccezionale che sicuramente rimarrà impresso nei loro ricordi per molto tempo: il concerto di Michele Zarrillo è in programma per giovedì 14 settembre, alle 21,30, in occasione dei festeggiamenti di San Biagio. Questo straordinario spettacolo musicale è stato reso possibile grazie alla generosità della società sportiva San Marzano Calcio del presidente Felice Romano.

La sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha condiviso con entusiasmo l’annuncio di questo evento straordinario, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per la comunità.

“Nel cuore della nostra comunità, stiamo per assistere a una serata di musica e spettacolo che rimarrà nella nostra storia per sempre. Questo evento è il risultato dell’impegno e del contributo di chi crede nella nostra comunità, chi ama San Marzano sul Sarno e vuole vederla brillare. È un momento che unisce tutti noi e rafforza il legame che abbiamo con il nostro paese,” ha affermato la Zuottolo.

Il concerto di Michele Zarrillo è atteso con grande trepidazione dai marzanesi, rappresentando il culmine dei festeggiamenti civili di San Biagio. L’artista italiano, noto per la sua straordinaria voce e le canzoni che hanno segnato intere generazioni, regalerà emozioni indimenticabili al pubblico presente.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo il concerto, i cittadini di San Marzano sul Sarno saranno allietati da uno spettacolo pirotecnico-musicale che illuminerà il cielo notturno. Questa parte degli eventi crea un’attesa palpabile nell’aria.

“Siamo estremamente riconoscenti al San Marzano Calcio che ha reso possibile questo straordinario spettacolo. È un regalo per la città intera, un gesto di generosità che ci ricorda quanto sia speciale e sentito il nostro Santo Patrono, dopo la pandemia onorarlo così ci ha riportati indietro nel tempo e riacceso una speranza di fiducia nel futuro ed in quello che si potra’ fare per il domani”, ha continuato la sindaca Zuottolo.

In conclusione, San Marzano sul Sarno si prepara a vivere un momento unico, unendo la musica, l’arte e lo spettacolo nella celebrazione di San Biagio. Il concerto di Michele Zarrillo e lo spettacolo pirotecnico-musicale promettono di regalare emozioni indimenticabili e rinforzare il senso di appartenenza alla comunità.