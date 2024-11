Prevenzione in rosa con Amos Partenio a Cervinara: più di cento le visite gratuite effettuate

Continuano i pomeriggi dedicati alla prevenzione del tumore al seno, e non solo, organizzati dall’Amos Partenio. Ieri, domenica 24 novembre, presso l’istituto “F. De Sanctis” di Cervinara, sono stati allestiti gli ambulatori per le visite senologiche gratuite. Oltre cento quelle effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace. All’iniziativa in rosa hanno partecipato anche la neurologa dottoressa Gina Mazzariello e l’ortopedico dottor Franco Fierro.

In tanti hanno preso parte all’evento, continuando a credere nel grande valore della prevenzione che salva la vita. Per questo l’associazione Amos Partenio ringrazia quanti hanno partecipato e i medici per il prezioso operato volontario che continuano a svolgere sul territorio. Un ringraziamento speciale va al sindaco di Cervinara Caterina Lengua, all’amministrazione, alla dirigenza e a tutto il personale scolastico dell’istituto “F. De Sanctis”, rappresentato ieri dalla professoressa Fatima Cillo, per l’accoglienza e l’ospitalità. Grazie come sempre a tutte le volontarie che dedicano il loro tempo alle giornate di prevenzione e all’animazione “Il pulcino d’oro” di Cervinara.

L’Amos Partenio, oltre a darvi appuntamento con le prossime visite gratuite il cui calendario è disponibile sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania, vi ricorda che è partita anche quest’anno l’iniziativa “Sette Passi per un Sorriso”, la raccolta fondi solidale grazie alle creazioni natalizie che in tanti stanno già preparando. E, nella Giornata Mondiale per l’eliminazione della Violenza di Genere, le volontarie, in prima linea per la salute delle donne, vogliono lanciare un forte messaggio di solidarietà a quante continuano a subire abusi e violenze, invitando loro a chiedere aiuto per uscire dalla gabbia della violenza. Oltre a rinnovare l’invito rivolto a tutti, come sempre, a fare prevenzione per la propria salute.