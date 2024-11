PALMA CAMPANIA PROTAGONISTA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CARNEVALI D’ITALIA

Nella prestigiosa Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio a Roma, si è svolta l’Assemblea Nazionale dei Carnevali d’Italia, sotto la guida dell’On. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Al centro dell’incontro, organizzato dall’associazione Carnevalia, c’è stato il Fondo Nazionale per i Carnevali Storici, che grazie a un emendamento promosso dallo stesso Mollicone, ha ricevuto un finanziamento di 3 milioni di euro, sia lo scorso anno che nel corrente.

Tra i rappresentanti presenti anche Nicola Montanino, presidente della Fondazione del Carnevale di Palma Campania, un evento unico e di grande tradizione, noto per le suggestive “Quadriglie”. Montanino ha evidenziato l’importanza dell’incontro, che offre l’opportunità di creare una rete fra i Carnevali Storici d’Italia per favorire ulteriori finanziamenti, anche a livello europeo. «Palma Campania tiene a cuore la valenza culturale e folkloristica della sua festa – ha dichiarato – e siamo pronti a ospitare nuovi incontri per dare vita a una solida Rete dei Carnevali Storici».

L’On. Mollicone, in una nota ufficiale, ha sottolineato come i Carnevali rappresentino non solo il passato di ogni città, ma anche un motore per il suo futuro culturale, sociale e turistico. «La tradizione non è solo il culto del passato, ma un rapporto attivo con ciò che sarà», ha dichiarato, riconoscendo il valore dei patrimoni immateriali, come i carnevali storici, come fattori di coesione e identità nazionale.