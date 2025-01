PAGANI (SA). XIII edizione del premio giornalistico ‘Mimmo Castellano’

Si terrà a Pagani, giovedì 16 gennaio alle 15.30, presso l’auditorium teatro Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori in provincia di Salerno, la tredicesima edizione del Premio giornalistico Mimmo Castellano. L’evento è organizzato dall’Assostampa Campania Valle del Sarno, presieduta da Salvatore Campitiello, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e del Movimento Unitario dei Giornalisti. Il premio è stato istituito per ricordare la memoria del giornalista Mimmo Castellano, già vice presidente dell’Ordine di giornalisti della Campania e segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Al suo nome sono legate conquiste che la categoria dei giornalisti è riuscita ad ottenere in tempi non semplici della professione, come l’approvazione della legge 150/2000 sulla comunicazione ed informazione istituzionale. Tematica di quest’anno: ““La Radio nei suoi 100 anni di vita. Il ruolo delle Emittenti Radiofoniche locali nel rispetto dell’etica e della deontologia giornalistica nell’epoca della I.A.” e, per l’occasione, saranno premiate alcune emittenti radiofoniche. Il programma del Premio si articolerà in diverse sezioni, a partire dal ricordo dei giornalisti scomparsi: Biagio Franza, Lucia De Cristofaro e Franco di Mare. Saranno premiati i giornalisti: Francesco Pionati, direttore della testata Rai Giornale Radio, Annalisa Angelone conduttrice Tgr Rai Campania, Boris Mantova caporedattore Gruppo Mediaset e Salvatore De Napoli, cronista giudiziario. Saranno premiati gli alunni dell’istituto d’istruzione superiore “A. Pacinotti” di Scafati e del liceo artistico “A. Galizia” di Nocera Inferiore, che si sono impegnati attraverso il PTCO con la realizzazione di lavori a supporto del Premio Castellano. D.A.