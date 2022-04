“Non vedo, non sento, non parlo”, ad Avellino la conferenza stampa di presentazione del progetto a supporto dei minori maltrattati

La Sala Consiliare del Comune di Avellino ospiterà i referenti del progetto e le istituzioni per presentare le azioni già partite sul territorio regionale e quelle in programma.

Dopo le tappe nelle altre province campane coinvolte nel progetto, si terrà martedì 5 aprile 2022, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino, la conferenza stampa di presentazione di “Non vedo, non sento, non parlo”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.

Il progetto ha l’obiettivo di creare e promuovere una rete integrata per garantire risposte e interventi qualificati, volti a contrastare e prevenire maltrattamenti e abusi sui minori. È esteso a tutto il territorio regionale, attraverso gli enti partner del terzo settore, quali le cooperative sociali Il Sollievo di Angri (SA), La Libellula di Sant’Antimo (NA), La Piccola Perla di Apice (BN), Uomo di Trentola Ducenta (CE) e l’Associazione di Promozione Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino (SA); gli Ambiti Sociali A04 – comune capofila Avellino, A02 – comune capofila Mercogliano, S01 – comune capofila Nocera Inferiore; gli Istituti Comprensivi “Aurigemma” di Monteforte Irpino (AV), di Mercogliano (AV), “Vassalluzzo” di Roccapiemonte (SA), I e V I.C. Nocera Inferiore (SA), “R. Cammisa” e “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo (NA), e l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino. Con la supervisione dell’Istituto Italiano di Valutazione di Milano, in qualità di partner valutatore, e Save the Children Italia Onlus come Child safeguarding expert.

Presenteranno il progetto:

Rosario Giovanni Pepe, Presidente Cooperativa Sociale “La Goccia”

Antonella Tomasetta, Responsabile progetto

Giusi Pamela Valcalcer, Psicoterapeuta equipe specialistica EMDR Avellino

Maria Teresa Cipriano, Dirigente scolastica IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino

Valentina Di Grazia, Programme coordinator Save the Children Italia

Interverranno inoltre:

Gianluca Festa, Sindaco del Comune di Avellino, Ambito sociale A04

Vittorio D’Alessio, Sindaco del Comune di Mercogliano, Ambito sociale A02

Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino

Carmen Guarino, Psicoterapeuta U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza ASL Avellino

Francesco Melillo, Presidente provinciale Confcooperative Avellino

Bianca Della Valle, Dirigente Divisione Anticrimine Questura di Avellino

