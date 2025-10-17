MONTEFUSCO – Le comunità di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni rendono omaggio ai Carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Questa mattina, presso la Stazione dei Carabinieri di Montefusco, si è tenuto un momento di intensa commozione e partecipazione civile.

I rappresentanti dei comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni hanno deposto un omaggio floreale in segno di vicinanza e cordoglio per la tragica scomparsa dei tre militari dell’Arma – Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello – deceduti lo scorso 14 ottobre a Castel d’Azzano (Verona) durante un intervento di servizio.

Un gesto semplice ma profondamente significativo, con cui le comunità irpine hanno voluto esprimere solidarietà all’Arma dei Carabinieri e partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e dei colleghi.

Nel raccoglimento, il ricordo dei tre carabinieri si è unito al sentimento di gratitudine verso tutti coloro che, ogni giorno, servono il Paese con coraggio e dedizione.

Un tributo silenzioso che testimonia come, anche nelle piccole comunità, il legame con l’Arma resti profondo e radicato nei valori di lealtà, sacrificio e servizio.