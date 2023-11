Mercogliano. Natale al pRolo nord: dall’8 al 23 dicembre divertimento e sorprese per bambini.

A Mercogliano è in arrivo un dicembre pieno di eventi dedicati ai bambini. La Pro Loco, dopo il successo dello scorso anno, è a lavoro per la seconda edizione di “Natale al pRolo nord” contenitore, patrocinato dal Comune di Mercogliano, di intrattenimento per bambini, artisti di strada, corner musicali e degustazioni.

La sede della pro loco si trasformerà, dall’8 al 10 dicembre, nel regno di Willy Wonka che accoglierà i bimbi nella sua fantastica fabbrica di cioccolato. Tre giorni di giochi e dolci sorprese alla scoperta di uno straordinario personaggio dal cuore tenero e alla ricerca dei famosi biglietti d’oro nascosti nelle tavolette di cioccolato che Wonka donerà a tutti i visitatori.

Dal week-end successivo fino al 23 dicembre arriverà al pRolo nord Babbo Natale, nella sua accogliente casa i bambini potranno incontrarlo e consegnare la loro letterina. Spazio, come ogni anno, anche alla solidarietà: tutti i bambini potranno consegnare a Babbo Natale un piccolo dono per coloro che sono in difficoltà. Intanto nell’area antistante la sede della pro loco si potranno degustare dolcezze natalizie e godersi gli spettacoli di artisti di strada e musica a tema.

“Anche quest’anno i protagonisti dei nostri eventi di Natale saranno i bambini e insieme a loro siamo pronti a farci travolgere dall’entusiasmo della festa più magica dell’ anno – commenta il Presidente della Pro Loco, Fiorentino Saveriano