Matite piantabili: un regalo originale e sostenibile che fa bene al pianeta

L’attenzione verso gli oggetti sostenibili è cresciuta anche nei regali, nelle bomboniere e negli omaggi verso partner e clienti. La differenza non sta solo nel materiale utilizzato, ma anche nel ciclo di vita del prodotto: quanto dura, cosa comunica e cosa lascia dopo l’uso. In questo contesto si inseriscono le matite piantabili, un’idea tanto semplice quanto originale che unisce praticità, valore simbolico e attenzione all’ambiente. Dopo essere state utilizzate per scrivere o disegnare possono essere piantate e trasformarsi in fiori, erbe aromatiche o piccole piante. In un periodo in cui la sensibilità ecologica è in crescita anche in Campania, con iniziative locali come la Giornata Ecologica di Avella, piccoli oggetti di questo tipo possono assumere un valore che va oltre la semplice funzione pratica.

Come funzionano le matite con semi

Le matite piantabili sono esattamente ciò che suggerisce il nome: matite progettate per essere interrate una volta finite. Il corpo è realizzato in legno o in carta riciclata pressata, entrambi completamente biodegradabili. All’estremità opposta alla mina, al posto della classica gomma, c’è una piccola capsula contenente semi, protetta da un involucro naturale che si dissolve con l’umidità del terreno.

L’utilizzo è semplice: si scrive normalmente finché la matita diventa troppo corta, poi si immerge l’estremità con la capsula in acqua per qualche ora e si pianta in vaso o in giardino a circa un centimetro di profondità. Con luce e annaffiature regolari, nel giro di pochi giorni o settimane spuntano i primi germogli.

Un regalo originale per ogni occasione

Uno dei punti di forza delle matite piantabili è la versatilità. Per i compleanni dei bambini sono un’alternativa concreta ai gadget usa e getta: offrono un’esperienza, quella di seguire la crescita di una pianta nata da un oggetto usato ogni giorno. Stimolano curiosità e pazienza, due qualità preziose a qualsiasi età.

Nelle feste scolastiche di fine anno funzionano bene come omaggio per gli alunni: economiche, ecologiche, coerenti con i percorsi di educazione ambientale che molte scuole campane hanno già avviato. Per matrimoni ed eventi celebrativi possono diventare bomboniere significative: confezionate in sacchetti di carta kraft o scatoline di legno, con un bigliettino che racconta il seme contenuto, creano un ricordo che continua a crescere nel tempo.

Lo stesso principio vale anche nei contesti professionali. In fiere o eventi di settore un oggetto sostenibile e personalizzato può risultare più coerente di un gadget tradizionale, soprattutto quando l’azienda vuole comunicare attenzione all’ambiente in modo concreto. La possibilità di aggiungere logo, grafica o una breve frase rende le matite piantabili adatte anche alla comunicazione aziendale, mantenendo però un tono semplice e non invasivo.

Anche nel mondo aziendale, però, la sostenibilità non si misura solo dall’oggetto finale. Conta il percorso che porta quel prodotto nel catalogo, dai materiali alla produzione. È il caso di Gadgetoo, e-commerce di Kore S.p.A., che da sempre affianca alle classiche soluzioni promozionali anche proposte a minore impatto, come le matite piantabili personalizzabili. Alle spalle c’è una realtà con oltre sessant’anni di esperienza nella realizzazione di articoli promozionali, con sede in una palazzina Liberty del 1911 immersa in un parco secolare a Gassino Torinese. Negli anni, l’azienda ha introdotto scelte ambientali concrete: un impianto fotovoltaico che copre oltre il 50% del fabbisogno energetico, il recupero degli scarti di produzione cartacea e la preferenza per materie prime italiane.

Impatto ambientale e valore educativo

Rispetto a una matita tradizionale, quella piantabile ha un ciclo di vita radicalmente diverso. Una matita convenzionale consumata diventa un rifiuto: un frammento di legno con residui di grafite e vernice destinato alla discarica. Quella piantabile non produce scarto: si trasforma. Il corpo si decompone arricchendo il terreno, la capsula dà origine a una nuova pianta. È un esempio concreto di economia circolare applicata a un oggetto quotidiano.

I materiali sono generalmente privi di sostanze chimiche nocive, i semi non trattati e spesso certificati: la pianta che ne nasce è sicura anche per i bambini che la coltivano. Per loro, piantare la matita è un’introduzione pratica al concetto di ciclo naturale, alla cura degli esseri viventi e alla responsabilità verso l’ambiente.